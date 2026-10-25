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Silny wiatr w północnej Polsce. Drzewo spadło na cztery samochody

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 października (21:02)

Blisko 100 interwencji strażaków związanych ze skutkami silnego wiatru w województwie pomorskim i zachodnio-pomorskim. Wyjazdy dotyczyły głównie powalonych drzew i połamanych gałęzi - informuje Stanisław Pawłowski, reporter RMF FM.

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Silny wiatr w północnej Polsce. Drzewo spadło na cztery samochody
Strażacy usuwający powalone drzewo po burzy, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W miejscowości Kłopotowo w powiecie kołobrzeskim powalone drzewo spadło na cztery pojazdy, które znajdowały się na prywatnej posesji. 

IMGW wydało kolejne ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Wybrzeżu. Chodzi o pas od Świnoujścia przez Koszalin i Słupsk po Hel. Porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywały do poniedziałkowego popołudnia.

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Źródło: RMF FM
Tagi: straż pożarna

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