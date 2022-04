Już w najbliższy weekend 9-10 kwietnia zapraszamy wszystkich miłośników biegów przeszkodowych do Gdyni na oficjalne otwarcie sezonu 2022! Zapominamy o pandemii i pełną parą ruszamy do rywalizacji - mówią organizatorzy, dodając jednocześnie, że nie zapominają o tym, co dzieje się w Ukrainie.

/ Biegun OCR / Organizatorzy z Fundacji OCR Events od początku wojny organizują konwoje humanitarne z polską pomocą, które z Trójmiasta jadą za wschodnią granicę. Ze względu na trwający konflikt nikt w Ukrainie nie myśli teraz o imprezach sportowych. Dlatego od jednego z ukraińskich organizatorów odkupiono medale, które z Łucka trafiły do Iwanofrankowska, a stamtąd osobiście odebrał je organizator BIEGUNa Maciej Szulwach. To są medale, za pierwsze, drugie, trzecie miejsca, z żółto-niebieskimi wstążkami, z logo organizatora i z herbem Ukrainy - opowiadał reporterowi RMF FM Kubie Kałudze prezes zarządu fundacji OCR Events Maciej Szulwach. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O te ukraińskie medale toczyć się będzie rywalizacja O te ukraińskie medale toczyć się będzie rywalizacja na trasie pierwszej tegorocznej edycji biegów BIEGUN OCR na terenie Kolibki Adventure Park Gdynia. / Biegun OCR / Nazwa pierwszego etapu rywalizacji to "Mud Race". Dużo błota, dużo adrenaliny, dużo dobrego humoru, a wszystko to w malowniczym nadmorskim terenie na granicy Gdyni i Sopotu. Oczywiście tradycyjnie z autorskimi przeszkodami, które zdążyły stać się legendą wśród zawodników OCR, bo BIEGUN przyciąga swoją siłą miłośników biegów terenowych od 2014 roku. Ostatnie dwa sezony nie były łaskawe zarówno dla zawodników jak i organizatorów. Ale ten czas mamy nadzieję się już skończył. Każdy z nas włożył mnóstwo pracy i serca - wy w trening mimo pandemicznych ograniczeń, organizatorzy w realizację swoich planów i utrzymanie imprez przy życiu. Mimo wszystko się udało: Wideo youtube Tak było w zeszłym roku. Tegoroczny BIEGUN to trzy zaplanowane edycje - "Mud Race" (8/9 kwietnia), "Obstacle Rush" (2/3 lipca) i jesienny "OCR Madness" (22/23października). Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Z organizatorem cyklu Maciejem Szulwachem z Fundacji OCR Events rozmawiał Kuba Kaługa W najbliższy weekend oprócz kultowych już kategorii jak Open, Elite, Bieg Rodzinny czy B4 - Before wprowadzili nowe formuły rywalizacji dla najmłodszych. BIEGUN KIDS oraz BIEGUN JUNIOR zostały stworzone z myślą o małych mistrzach Polskiego OCR. Specjalnie przygotowana trasa dla dzieci w grupach wiekowych 6-8, 9-10 i 11-12 lat pozwoli im na sprawdzenie swoich umiejętności podczas startu indywidualnego. Juniorzy (13-16 lat) natomiast, będą mogli spróbować swoich sił na prawie 3 km trasie z uproszczonymi przeszkodami kategorii Open. W Kategorii Rodzinnej proponujemy... więcej koloru! Wystartować można całą rodziną, w przygotowanych oryginalnych strojach, które na pewno uczestnikom dodadzą rozpoznawalności i kolorytu rywalizacji. Dzięki temu zgarnąć można dodatkowe punkty - za styl! Ale BIEGUN to przede wszystkim dobra zabawa - jak przekonują organizatorzy z Adventure Park Kolibki - w Gdyni "DOBRA ZABAWA TO PODSTAWA"! / https://www.biegunocr.pl/ / Kolejną nowością tegorocznego BIEGUNa jest wprowadzenie podziału na kategorię Elite oraz Elite PRO. Wszystkich, którym rywalizacja na poziomie Open już nie wystarcza, jednak przed wejściem na "wyższy" poziom blokują ich rygorystyczne zasady FISO organizatorzy zawodów zapraszają do kategorii Elite o złagodzonych zasadach. Natomiast dla OCR-owych profesjonalistów, którzy w kategorii Elite czują się jak ryby w wodzie, jedno podejście do przeszkody motywuje ich do działania, a im trudniejsza trasa tym większa chęć rywalizacji, dlatego organizatorzy stworzyli oddzielną kategorię - ELITE PRO. Do zobaczenia na linii startu! Szczegóły znajdziesz tutaj / Biegun OCR / Zobacz również: Lubisz biegać po plaży? To może Cię zaskoczyć!

Opracowanie: Monika Kamińska