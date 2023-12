Fundacja Hospicyjna, opiekująca się gdańskim Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, rozpoczyna akcję "Gwiazdy malują gwiazdy". To 11. edycja charytatywnego wydarzenia.

/ Fundacja Hospicyjna / Materiały prasowe

Podobnie jak w ubiegłych latach znane osoby z życia publicznego z Trójmiasta i nie tylko wsparły hospicjum, dekorując bombki, które trafiły na licytację.

Wśród specjalnych, świątecznych bombek znajduje się ta wyjątkowa, pomalowana w 2016 roku przez Pawła Adamowicza, wieloletniego prezydenta Gdańska, który zmarł tragicznie w 2019 roku.

Bombka Prezydenta Pawła Adamowicza nie trafiła dotąd na charytatywną aukcję, gdyż stała się dla nas szczególną pamiątką, wisiała na naszej choince - to pamiątka, z którą niełatwo się rozstać. Jednak, zbliża się 5. rocznica jego śmierci, chcemy, aby pamięć o nim raz jeszcze była dla nas wszystkich inspiracją do dalszego czynienia dobra. To srebrna bombka z kaszubskimi wzorkami. Teraz prezydent może po raz kolejny pomóc naszemu hospicjum - mówi Paweł Ryta z Fundacji Hospicyjnej.

Prezydent Paweł Adamowicz w 2016 roku otrzymał tytuł Honorowego Wolontariusza Fundacji Hospicyjnej. Przez lata wspierał Hospicjum ks. Dutkiewicza, kwestował na ulicach Gdańska, przewodził paradzie na Polach Nadziei, rozdawał żonkile, zachęcał gdańszczan do wolontariatu.

Bombkę namalowaną przez Pawła Adamowicza można wylicytować na charytatywnej aukcji ( znajdziecie ją TUTAJ ), z której dochód wesprze podopiecznych Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

RMF MAXX wspiera akcję "Gwiazdy malują gwiazdy"

Także radiowa bombka z wymalowanym ręcznie logo RMF MAXX zasiliła akcję. Możecie ją licytować do 18 grudnia - link do tej licytacji dostępny jest TUTAJ .



Radiową bombkę wylicytować możecie również na facebookowym Bożonarodzeniowym Bazarku dla Hospicjum Dutkiewicza . Cały dochód z bombkowego wydarzenia zostanie przeznaczony na działalność Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. Dutkiewicza w Gdańsku.

Pieniądze z aukcji przeznaczamy na codzienną działalność. Pod naszą opieką jest 280 podopiecznych, zarówno dzieci jak i dorosłych. Najwięcej środków potrzebujemy na codzienne potrzeby, jak pieluchy czy środki czystości - dodaje Paweł Ryta.

W tym roku w akcji pomagają także prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, sportowcy - Robert Korzeniowski, Emilia Kusy, Agnieszka Kaszuba, Piotr Zeszutek, a także siatkarki Gedanii Gdańsk i AZS Uniwersytetu Gdańskiego - czy aktorzy: Joanna Kondrat, Szymon i Magdalena Jachimek, Abelard Giza, Marek Bukowski, Rafał Cieszyński, Andrzej Poniedzielski, Tomasz Ciachorowski, Michał Piróg, Lesław Żurek i Dominika Gwit.