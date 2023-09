Sopocianki od października będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć Szkoły Rodzenia Supermama Sopocianka. Zapisy już ruszyły. To kolejny element miejskiego programu na rzecz wspierania mieszkanek kurortu. To długofalowy projekt dla wszystkich: dziewczynek, starszych nastolatek, kobiet, które stają się mamami i pań, które są seniorkami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To program wspierający kobiety, ale także pary. Dajemy na to pieniądze - w tym roku to 20 tysięcy złotych, będzie to forma pilotażu. Nie każda młoda mama chce jeździć do szkoły rodzenia do Gdyni, Gdańska i innych pobliskich miast, stąd pomysł do takiej szkoły rodzenia w Sopocie - mówi w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak z RMF MAXX, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Spotkania w nowej Szkole Rodzenia Supermama będą odbywać się popołudniami w Naszym Przyjaznym Domu przy ul. Władysława IV 1c w Sopocie.

Zajęcia wykładowe/teoretyczne będą prowadzone online co drugi czwartek o godzinie 18. Z kolei zajęcia praktyczne będą prowadzone stacjonarnie co drugi czwartek o godzinie 18. Zapisy prowadzone są przez stronę Supermama.edu.pl .

Zachęcam mamy i tatów do zapisów. Warto pomyśleć o tym około 20. tygodnia ciąży. Zaplanowaliśmy dziesięć spotkań z położną, mnóstwo webinarów ze specjalistami, od tematu dbania o siebie w ciąży, ale także po porodzie i w połogu. Zaplanowaliśmy spotkanie z dietetykiem, neurologopedą - wymienia Anna Bartkowska, założycielka Sieci Szkół Rodzenia Supermama.

W ramach sopockiej Szkoły Rodzenia oprócz spotkań z położną i specjalistami od ciąży i porodu zaplanowano także serię zajęć aktywnych, m.in. gimnastykę stacjonarną z instruktorką, ale także w formie online. W czasie ciąży będzie wykonywane KTG, a młode mamy będą mogły skorzystać także z wizyty u fizjoterapeutki uroginekologicznej.

Program wsparcia sopocianek na lata 2021-2025 zawiera wiele elementów: