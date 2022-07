W Gdańsku rusza montaż nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej. W nadchodzącym tygodniu pierwsze urządzenia zaczną pojawiać się na przystankach autobusowych i tramwajowych. Prace montażowe potrwać mają do końca roku.

W Gdańsku rusza montaż nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Nowe tablice Systemu Informacji Pasażerskiej, tak zwanego SIP, będą montowane od poniedziałku. W pierwszej kolejności pojawią się na przystankach we Wrzeszczu: przy Galerii Bałtyckiej, Operze Bałtyckiej i przy ul. Miszewskiego. Z kolei na początku sierpnia planowane są prace montażowe m.in. w pobliżu Cmentarza Łostowickiego i szpitala na Zaspie.

W sumie zamontowane zostaną 84 nowe tablice. Prace mają potrwać do końca 2022 roku.

Część tablic pojawi się w zupełnie nowych miejscach, a część zastąpi funkcjonujące wcześniej urządzenia.

Wymiana tych tablic wynika między innymi ze skarg pasażerów, którzy narzekali na to, że informacje na nich wyświetlane są nieczytelne. Nowe urządzenia mają ułatwić swobodne przeczytanie zawartych tam komunikatów.

Oprócz samych tablic SIP w zakresie zadania znalazło się także wykonanie niezbędnej instalacji teletechnicznej oraz podłączeniem ich do Systemu Informacji Pasażerskiej TRISTAR. Dodatkowo wyłoniona w przetargu firma wykona aplikację służącą do zarządzania nowymi tablicami, umożliwiającą również podłączenie do niej funkcjonujących już tablic oraz dalszą rozbudowę sieci tablic SIP - mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Koszt inwestycji to ponad 8,7 mln złotych. Wykonawcą robót jest firma GMV INNOVATING SOLUTIONS Sp. z o.o.

Montaż tablic to element programu o nazwie "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej". W zakresie tego projektu zbudowano już nową linie tramwajową wzdłuż al. Pawła Adamowicza i zmodernizowano trasę tramwajową na Stogach. Inwestycja obejmuje między innymi trwającą teraz budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska.

Stanisław Pawłowski