Od soboty łatwiej będzie przejechać przez remontowane skrzyżowanie w centrum Gdańska. Planowane jest otwarcie części pasów ruchu na ul. 3 Maja na wysokości Urzędu Miejskiego. Przywrócony zostanie też przystanek tramwajowy.

Wcześniej niż wstępnie zapowiadano, wykonano już częściowe połączenie studni. Jak mówią urzędnicy, to pozwoliło na odtworzenie jeździ i otwarcie kilku pasów na skrzyżowaniu.

Otwarty zostanie jeden pas ruchu do jazdy na wprost w kierunku Dworca PKS, jeden pas do jazdy w lewo w kierunku ul. Kartuskiej oraz pas do jazdy w prawo w kierunku Huciska. Przywrócony zostanie także przystanek tramwajowy Urząd Miejski 01.

W dalszym ciągu niemożliwy będzie wjazd w ul. 3 Maja od strony Dworca PKS czy ulicy Nowe Ogrody.

Zmiany w ruchu spowodowane są przebudową skrzyżowania, która ma zapobiec regularnemu zalewaniu tego miejsca po opadach deszczu. Ma to być osiągnięte poprzez wybudowanie podwójnego systemu odwodnienia wzdłuż i w poprzek ul. Nowe Ogrody i ul. 3 Maja. Ważnym elementem realizacji ma być budowa kolektora deszczowego wzdłuż torów tramwajowych.

Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 23 grudnia. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma Poleko Budownictwo. Koszt inwestycji to blisko 7 mln złotych. Koniec prac przewidziano na czerwiec 2023 roku.

autor: Stanisław Pawłowski