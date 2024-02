Ponad 200 tys. złotych stracił 74-latek z Gdańska, która miał nadzieję, że uda mu się pomnożyć oszczędności po zainwestowaniu w projekt gazociągu Baltic Pipe. Na fałszywą ofertę mężczyzna trafił w Internecie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Reklama wydawała się autentyczna i mężczyzna wypełnił formularz kontaktowy. Prawie natychmiast odezwali się oszuści i udzielili mu szczegółowych instrukcji, kusząc ogromnymi zyskami.

74-latkowi zabrakło czujności i wpłacił kilkadziesiąt tysięcy złotych, a potem zainstalował w telefonie i komputerze aplikację, która sprawiła, że oszuści mieli dostęp do tych urządzeń.

Zanim mężczyzna zorientował się, sprawcy wyczyścili jego rachunki bankowe i mężczyzna stracił ponad 200 tys. złotych.

Policjanci poszukują oszustów i ostrzegają, by nie udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej i nie instalować dodatkowego oprogramowania na swoich urządzeniach. Radzą też, by nie podejmować decyzji o inwestowaniu pieniędzy pod wpływem emocji.

Przed próbami wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych ostrzega także Gaz-System, podkreślając że oszuści wykorzystują bezprawnie logo i projekty inwestycyjne spółki, w tym projektu Baltic Pipe.