​Armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego blokowali drogę wojewódzką nr 216 z Władysławowa (woj. pomorskie) na Półwysep Helski, przechodząc przez przejście dla pieszych. Zapowiadali, że protest potrwa do godz. 13:30.

Armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego blokują wjazd na Półwysep Helski / Marcin Gadomski / PAP

Protest trwał od godziny 12.

Zablokowali jedyną drogę

Blokada we Władysławowie drogi wojewódzkiej nr 216 oznaczała brak możliwości wjazdu i wyjazdu z Półwyspu Helskiego, nie ma bowiem innych tras, którymi byłyby możliwe objazdy.

Protest polegał na powolnym przechodzeniu przez przejście dla pieszych.

Jakie są postulaty armatorów?

Armatorzy zrzeszeni w NSZZ Solidarność Pracowników Morza Bałtyckiego domagają się w całości spełnienia warunków porozumienia zawartego w styczniu 2020 z Markiem Gróbarczykiem, ówczesnym Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zakładało ono m.in. możliwość złomowania jednostek, stworzenie osłony na czas opracowania przepisów przez ministerstwo i rekompensat dla załóg.

To już kolejna taka manifestacja armatorów rybołówstwa. W ubiegłym roku protestujący blokowali wjazdy do Łeby, Ustki, a także przejście we Władysławowie. Podczas tamtych protestów rybacy przechodzili przez przejście dla pieszych i co kilkanaście minut przepuszczali czekające pojazdy.