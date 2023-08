W środę 16 sierpnia ma odbyć się posiedzenie komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na które zaproszono przedstawicieli armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Spór między rybakami a rządem trwa od kilku lat. Armatorzy domagają się realizacji porozumienia z 2020 roku - chodzi o rekompensaty za zakaz połowu dorsza. O poważne rozmowy protestujące środowisko zabiega od dawna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Spotkanie to najprawdopodobniej efekt sobotniego protestu, kiedy armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego zablokowali jedyną drogę prowadzącą przez Półwysep Helski.

Przypominamy się rządowi, że mają do zrealizowania porozumienia z 2020 roku. Mimo ciągłych obietnic premiera nasze porozumienie wciąż nie zostało zrealizowane - mówił podczas protestu Wojciech Sikorski z Komisji Zakładowej Solidarności "Ludzi morza".

Co ważne, początkowo komisja zaprosiła tylko jedno ze stowarzyszeń armatorów. To spowodowało sprzeciw związkowców z Regionu Gdańskiego "Solidarności", którzy reprezentują cały sektor rybołówstwa rekreacyjnego. Uznano to za próbę rozbicia środowiska. Jak przekazał RMF FM Stefan Gawroński z gdańskiej "Solidarności", wczoraj zaproszenie wysłano również dla nich. Rząd reprezentować mają ministrowie Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematem spotkania będą odszkodowania dla armatorów w związku z wprowadzonym w 2020 roku zakazem połowu dorsza. Wielu z nich na utrzymaniu ma wciąż jednak jednostki. Ponoszą koszty ich przeglądów, napraw, pobytu w portach. Zakładało na te cele do 150 mln złotych. Do dziś jednak nie zostało zrealizowane.

RMF FM zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniem, czy rząd planuje wywiązać się z zawartego porozumienia. Czekamy na odpowiedź.

Armatorzy protestują od lat

Przez lata armatorzy protestowali wielokrotnie - wypływając na Zatokę Gdańską, blokując drogi dojazdowe na półwysep helski czy do nadmorskich miejscowości. Bez skutku. W zeszłym roku zagrozili, że w dniu otwarcia zablokują tak zwany przekop Mierzei Wiślanej, obiecano im po raz kolejny szybką wypłatę pieniędzy. Nic takiego się nie wydarzyło.

W sobotę armatorzy wrócili do ulicznych protestów. Ostatni trwał około dwie godziny. W tym czasie przejazd między Władysławowem a Półwyspem Helskim był niemal niemożliwy. Utworzyły się ogromne korki po obu stornach przejścia dla pieszych, po której maszerowała około 50-osobowa grupa protestujących. Blokadę zakończyła interwencja policyjnego negocjatora. Rybacy zapowiedzieli tego dnia, że jeżeli nie dojedzie do rozmów w ich sprawie będą organizowali kolejne protesty.