Do tragicznego zdarzenia doszło w hali produkcyjnej w gdańskiej dzielnicy Przeróbka. Operator wózka widłowego najechał na mężczyznę przyciskając go do części konstrukcji hali. 37-letni obywatel Gruzji zmarł. Według śledczych nie był to nieszczęśliwy wypadek, a zabójstwo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 49-latkowi, który według śledczych, 15 kwietnia w hali produkcyjnej w gdańskiej dzielnicy Przeróbka celowo najechał na swego pracownika wózkiem widłowym i doprowadził do jego śmierci. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Tragiczne zdarzenie Śledczy ustalili, że 49-latek, kierując wózkiem widłowym, najechał na 37-latka, przyciskając go do części konstrukcji hali. Pokrzywdzony doznał rozległego urazu zmiażdżeniowego i zmarł. Przyczyną zgonu był wstrząs urazowy. "Z zapisu monitoringu wynika, że zachowanie kierującego nie było przypadkowe" - przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk. Prokurator zarzucił 49-latkowi popełnienie przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Chciał odebrać zaległe wynagrodzenie "Pokrzywdzony to obywatel Gruzji. Był on pracownikiem podejrzanego. W dniu zdarzenia przyszedł po zaległe wynagrodzenie. Na tym tle między mężczyznami doszło do wymiany zdań, po której podejrzany wsiadł do wózka" - opisała prokurator przebieg zdarzenia.



Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Za zabójstwo grozi dożywotnie pozbawienie wolności Zobacz również: Zabójstwo w Jagatowie. Nowe fakty ws. zatrzymania mężczyzny

Podejrzany o zabójstwo żony w Jagatowie zatrzymany

Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. Jedna osoba trafiła do szpitala