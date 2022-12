Policja zatrzymała 20-letniego mieszkańca Pruszcza Gdańskiego, który otrzymał od poznanej w sieci kobiety intymne zdjęcia, a potem ją szantażował.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni Jolanta Grunert poinformowała, że funkcjonariusze zatrzymali 20-latka z Pruszcza Gdańskiego, który szantażował młodą kobietę. Pokrzywdzona zaufała poznanemu w sieci 20-latkowi. Mężczyzna wzbudził do siebie zaufanie, wymienił się intymnymi zdjęciami, a potem kazał zapłacić pieniądze grożąc, że prześle fotografie jej rodzinie i znajomym, jeśli nie otrzyma wskazanej kwoty - dodała Grunert.

Kobieta przekazała mężczyźnie 350 zł, jednak ten upomniał się o kolejną sumę. Wówczas pokrzywdzona zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze zatrzymali 20-latka, który w czwartek usłyszał zarzuty zmuszenia innej osoby do określonego zachowania. O jego losie zadecyduje sąd, za to przestępstwo grozi mu kara więzienia do trzech lat.