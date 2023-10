18 dzieci zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w szkole podstawowej w Trąbkach Wielkich na Pomorzu. Zakończyła się ewakuacja ponad 350 osób. Trwa akcja służb.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do pożaru doszło w szkole podstawowej w miejscowości Trąbki Wielkie (pow. gdański) na Pomorzu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb po godz. 10.

Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w wyniku zatrucia "gazami pożarowymi" 18 dzieci gorzej się poczuło - przebywają obecnie w sali wyznaczonej przez dyrektora szkoły i oczekują na rodziców.

Jak doszło do pożaru?

Jak przekazał RMF FM asp. Marcin Tabiś, oficer prasowy KP PSP w Pruszczu Gdańskim, w plecaku jednego z uczniów zapaliła się bateria w telefonie. Do samozapłonu doszło, gdy w klasie było 18 uczniów oraz nauczyciel. Podjął on decyzję o ewakuacji osób znajdujących się w sali.

"Jeden z pracowników szkoły ugasił pożar i usunął plecak na zewnątrz budynku" - podał asp. Tabiś.

Dyrektorka szkoły podjęła decyzję o ewakuacji całej placówki. Łącznie ewakuowano 363 osoby, z czego 341 osób to dzieci, a 22 osoby to pracownicy placówki. Uczniowie razem z pracownikami szkoły wrócili już do budynku.

Na miejsce przyjechały cztery zastępy PSP, a następnie zespół ratownictwa medycznego.

"W tym momencie trwa wentylacja pomieszczenia, a strażacy sprawdzają stężenie gazów niebezpiecznych. W jednej z klas wyznaczony został punkt medyczny, w którym Zespół Ratownictwa Medycznego razem ze strażakami bada osoby, które uskarżają się na objawy zatrucia gazami pożarowymi" - przekazał około godziny 12 asp. Marcin Tabiś.

Trwa akcja służb.