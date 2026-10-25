Pożar restauracji na Pomorzu

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Pożar restauracji w Bytowie na Kaszubach. Ogień pojawił się w kuchni. Kłęby siwego dymu unosiły się nad dachem budynku. Dwie osoby zdążyły się ewakuować.

W niedzielne popołudnie w Bytowie na Kaszubach doszło do pożaru restauracji. Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, ogień pojawił się w kuchni, a nad budynkiem unosiły się gęste kłęby siwego dymu. Z pożarem walczy 40 strażaków.

Zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe, dwie osoby zdołały opuścić płonący lokal. Niestety, jedna z nich mogła podtruć się dymem.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z akcją gaśniczą całkowicie zablokowano ruch na drodze krajowej nr 20. To ważna trasa łącząca Miastko i Kościerzynę, dlatego kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.