Pożar poddasza budynku wielorodzinnego w Jazowej. Mieszkańcy ewakuowali się sami

Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, pożar został zlokalizowany, ale działania ratowniczo-gaśnicze nadal trwają.
Na miejscu pracuje sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz dziewięć zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas akcji strażacy zlokalizowali i wynieśli osiem butli gazowych o pojemności 11 kilogramów. Wodę do gaszenia pożaru przetłaczano na odległość około 220 metrów.
Na miejscu obecny był również zastępca komendanta powiatowego PSP st. kpt. Sebastian Żywicki.
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.