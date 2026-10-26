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Pożar poddasza budynku wielorodzinnego w Jazowej. Mieszkańcy ewakuowali się sami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 października (08:03)

Około kwadrans przed godziną pierwszą w nocy straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze poddasza budynku zamieszkiwanego przez dziewięć rodzin w miejscowości Jazowa. Jeszcze przed przybyciem służb z budynku ewakuowało się 13 osób dorosłych oraz 3 dzieci.

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Pożar poddasza budynku wielorodzinnego w Jazowej. Mieszkańcy ewakuowali się sami
Fot. st. kpt. Sebastian Żywicki /materiały udostępnione

Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, pożar został zlokalizowany, ale działania ratowniczo-gaśnicze nadal trwają.

Na miejscu pracuje sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz dziewięć zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas akcji strażacy zlokalizowali i wynieśli osiem butli gazowych o pojemności 11 kilogramów. Wodę do gaszenia pożaru przetłaczano na odległość około 220 metrów.

Na miejscu obecny był również zastępca komendanta powiatowego PSP st. kpt. Sebastian Żywicki.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 


Źródło: RMF FM
Tagi: pożary

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