Pożar poddasza budynku wielorodzinnego w Jazowej. Mieszkańcy ewakuowali się sami

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Około kwadrans przed godziną pierwszą w nocy straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze poddasza budynku zamieszkiwanego przez dziewięć rodzin w miejscowości Jazowa. Jeszcze przed przybyciem służb z budynku ewakuowało się 13 osób dorosłych oraz 3 dzieci.

Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, pożar został zlokalizowany, ale działania ratowniczo-gaśnicze nadal trwają.

Na miejscu pracuje sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz dziewięć zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas akcji strażacy zlokalizowali i wynieśli osiem butli gazowych o pojemności 11 kilogramów. Wodę do gaszenia pożaru przetłaczano na odległość około 220 metrów.

Na miejscu obecny był również zastępca komendanta powiatowego PSP st. kpt. Sebastian Żywicki.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.