We wtorek rano drogowcy zmienią organizację ruchu na węźle Gdańsk Południe. Od godz. 7.30 do południa nastąpi zwężenie jezdni do jednego pasa w kierunku Gdyni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek na węźle Gdańsk Południe w godz. od 7.30 do 12 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - przekazał rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.



Wyjaśnił, że drogowcy zwężą jezdnię do jednego pasa ruchu w kierunku Gdyni.



Jest to niezbędne do wykonania prac w związku z budową wiaduktu - zaznaczył i dodał, że wykonawca dopełni wszelkich starań o redukcję czasu prac.



Podobne utrudnienia na węźle Gdańsk Południe były także w poniedziałek. Drogowcy zwęzili jezdnię do jednego pasa ruchu w kierunku Gdyni od godz. 8 do 16.



Prace drogowe na węźle Gdańsk Południe, który łączy Obwodnicę Południową z Obwodnicą Trójmiasta, rozpoczęły się pod koniec marca.



Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w przyszłości umożliwi sprawny przejazd od autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 na zachód i północ województwa pomorskiego. OMT przywróci też możliwość prowadzenia dalekobieżnego tranzytu trasą S6 wzdłuż wybrzeża Bałtyku, w kierunku Lęborka, Słupska, Koszalina i Szczecina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20. Odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz odciąży istniejącą Obwodnicę Trójmiasta.