Wyłączenie z ruchu odcinka Glincz - Kartuzy spowoduje od 13 czerwca tymczasowe zawieszenie bezpośrednich połączeń kolejowych na trasie Gdańsk - Kartuzy. Modernizację linii kolejowej nr 229 prowadzi PKP PLK S.A. Do stacji Kartuzy i Dzierżążno pasażerowie będą mogli na stacji Somonino przesiąść się z pociągów do skomunikowanych z nimi autobusów.

Przygotowując się do nowej organizacji ruchu kolejowego w regionie, jaki wymusza rozpoczynająca się w połowie czerwca modernizacja odcinka linii nr 229, organizator przewozów (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), zaproponował w miejsce zawieszonych połączeń do Kartuz zwiększenie codziennej liczby pociągów z Trójmiasta do Kościerzyny z dotychczasowych 22 do 38 - przekazał Michał Piotrowski, rzecznik marszałka woj. pomorskiego.

Od 13 czerwca 2022 r. pociągi z i do stacji Kościerzyna będą kursować ze zwiększoną częstotliwością co około godzinę, w tym:

22 pociągi na trasie Gdynia Główna - Gdańsk Wrzeszcz - Kościerzyna

16 pociągów na trasie Gdańsk Wrzeszcz - Kościerzyna

Uzupełniające ww. relacje 2 pociągi na trasie Gdańsk Wrzeszcz - Żukowo Wschodnie

2 pociągi na trasie Gdynia Główna - Gdańsk Osowa - Kościerzyna

Co ważne, na stacji PKP Somonino pociągi skomunikowane będą z tymczasową autobusową komunikacją zastępczą, obsługiwaną codziennie przez 34 autobusy na odcinku Somonino - Kartuzy - Dzierżążno i z powrotem.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronach internetowych przewoźników (PKP SKM w Trójmieście, POLREGIO) oraz zarządców infrastruktury (PKP PLK, PKM):

