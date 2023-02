Włodarze Redy, Wejherowa, Gdańska, Sopotu i Gdyni chcą lepszej ochrony lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Złożyli wspólne postulaty i wnioski do tzw. Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2025-2034.

Plan Urządzenia Lasu tworzony jest przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku i wdrażany na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Gdańsk. Obszary te swoją powierzchnią pokrywają się mniej więcej z terenami jakie obejmuje Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Najbliższy Plan Urządzenia Lasu obejmie lata 2025-2034.

To wspólny głos i wniosek, to nasza odpowiedź na wzmożoną wycinkę na terenie lasów TPK. Plan Urządzenia Lasu to dokument wewnętrzy Lasów Państwowych, który nie podlega procedurze zaskarżenia administracyjnego. Gdy zostanie już uchwalony to ani społeczność ani samorządy nie mają zbytnio wpływu co na terenie naszych lasów będzie się działo - tłumaczy Aleksandra Gosk, przewodnicząca komisji Turystyki i Uzdrowiska w Radzie Miasta Sopotu, z którą rozmawiała Sylwia Kwiatkowska Łaźniak z RMF MAXX.

O lepszą ochronę lasu i zaprzestanie radykalnych wycinek drzewostanu, wnioskują przedstawiciele miast i gmin Pomorza: Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy, Przemysław Kiedrowski, wójt Gminy Wejherowo, Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Wszyscy podpisali się pod wspólnymi postulatami i wnioskami do nowotworzonego Planu Urządzenia Lasu.

Podejmujemy liczne działania, chcemy ochrony zasobu leśnego na terenie Sopotu, stanowiącego również olbrzymi potencjał uzdrowiskowy. Złożyliśmy już uwagi do Planu Urządzenia Lasu, a teraz składamy uwagi do tzw.zabiegów gospodarczych zaplanowanych do wykonania w 2023 roku. Nie chcemy wycinek ani dewastacji szlaków pieszych w sopockich lasach - dodaje Gosk.

Pomorscy samorządowcy w piśmie skierowanym do Nadleśnictwa Gdańsk postulują ustanowienie priorytetu funkcji przyrodniczej i społecznej lasu przy radykalnym ograniczeniu funkcji gospodarczych, zwłaszcza maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna

