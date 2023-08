Siedem kąpielisk w województwie pomorskim jest zamkniętych dla plażowiczów. Woda w nich jest nieprzydatna do kąpieli ze względu na zakwit sinic, a jedno pozostaje zamknięte z uwagi na skażenie wody wywołane przez bakterie E. coli.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wynika z informacji zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym GIS, czerwona flaga została wywieszona ze względu na zakwit sinic na kąpielisku nad jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie. Sinice pojawiły się również na dwóch kąpieliskach w Gdyni: Redłowo i Orłowo oraz na trzech kąpieliskach w Gdańsku: Jelitkowo, Molo Brzeźno i Hallera Brzeźno.



Z uwagi na skażenie bakteriologiczne wody wywołane przez bakterie Escherichia coli cały czas zamknięte jest kąpielisko przy plaży A w Łebie.



Na pozostałych kąpieliskach w woj. pomorskim sanepid nie wykrył groźnych dla zdrowia parametrów mikrobiologicznych i sinic.



Sinice (cyjanobakterie) zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na ziemi. Występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej. Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają wówczas jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody.



Bakterie Escherichia coli, podobnie jak enterokoki, żyją w jelitach. Zakażenie enterokokami może spowodować zatrucie krwi i posocznicę. Prowadzi także do zakażenia m.in. w obrębie jamy brzusznej i miednicy, zakażenia ran. Bakteria E. coli powoduje zatrucie pokarmowe, może prowadzić też m.in. do zakażenia dróg moczowych.