​Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła w Porcie Gdańsk przemyt 50 kg kokainy. Wartość narkotyków to blisko 12,5 mln złotych.

Psi funkcjonariusz Buzz, wyszkolony do wykrywania środków odurzających / Foto. Krajowa Administracja Skarbowa / Policja

Jak poinformował w piątek rzecznik prasowy KAS asp. Sebastian Pakalski, na początku lutego funkcjonariusze udaremnili przemyt 50 kg kokainy w Porcie Gdańsk. Zgodnie z dokumentami, w skontrolowanym kontenerze miała znajdować się syntetyczna guma. Funkcjonariusze zdemontowali jedną ze ścian kontenera, znaleźli 45 prostokątnych paczek z białym proszkiem, owiniętych folią oraz bezbarwną taśmą klejącą - tłumaczył Pakalski.

Dodał, że badanie które przeprowadzono wykazało, że w paczkach była kokaina. Jej wartość rynkowa to ok. 12,5 mln złotych - wyliczał rzecznik. Pomorską KAS wspierał psi funkcjonariusz Buzz, wyszkolony do wykrywania środków odurzających.

Sprawa została skierowana do prokuratury. Funkcjonariusze ze względu na toczące się postępowanie nie udzielają informacji na temat trasy, którą przebył kontener i statku na którym się znajdował.