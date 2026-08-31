Policyjny pościg ulicami Słupska. Kradzież paliwa, narkotyki i rozbite czarne Audi

RMF24

W poniedziałek rano dyżurny słupskiej policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży paliwa na jednej ze stacji w okolicach miasta. Jak wynikało z przekazanych informacji, sprawcami byli dwaj młodzi mężczyźni poruszający się czarnym Audi, którzy po zatankowaniu odjechali bez płacenia i skierowali się w stronę Słupska.

Zgłoszenie o kradzieży paliwa wpłynęło na policję dzisiaj około godz. 7.00.

Funkcjonariusze szybko namierzyli wskazany pojazd i próbowali go zatrzymać. Kierujący Audi zdecydował się jednak na ucieczkę.

Kierujący na widok interweniujących policjantów, zamiast zatrzymać się, podjął próbę ucieczki i zaczął uciekać ulicami miasta, popełniając przy tym szereg wykroczeń– informuje Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

W trakcie szaleńczej jazdy ulicami Słupska, młody kierowca spowodował kolizję z innym samochodem. Mimo uszkodzeń auta, nie zamierzał się poddać i kontynuował ucieczkę, narażając siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

Zatrzymanie i szokujące odkrycia

Ostatecznie policyjna blokada zakończyła rajd czarnego Audi. Funkcjonariusze zatrzymali 18-letniego kierowcę oraz jego 17-letniego pasażera. Szybko wyszło na jaw, że młody mieszkaniec województwa wielkopolskiego nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo, tester narkotykowy wykazał, że był pod wpływem środków odurzających.

To jednak nie koniec problemów nastolatków.

W trakcie sprawdzania policyjnych baz okazało się, że Audi zostało przywłaszczone, a tablice rejestracyjne, które znajdowały się na pojeździe, zostały wcześniej skradzione i założone tuż przed tankowaniem. Policjanci znaleźli w samochodzie kolejne tablice oraz narkotyki.

Obaj zatrzymani zostali przewiezieni do słupskiej komendy.

Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie zarzuty usłyszą młodzi przestępcy, ale lista przewinień jest długa: kradzież, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, jazda pod wpływem narkotyków, spowodowanie kolizji, posiadanie środków odurzających oraz używanie fałszywych tablic rejestracyjnych.