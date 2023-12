Policjanci z Gdańska po pościgu zatrzymali 39-letniego kierowcę. Pijany mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Trafił za kratki, bo był poszukiwany listem gończym za przestępstwo przywłaszczenia.

/ POMORSKA POLICJA /

"Funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania kierującemu, który przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. Mężczyzna nie zastosował się do tych poleceń, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą opla, dając mu polecenia do zatrzymania, przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych" - poinformowała oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska.





Dodała, że na ul. Olsztyńskiej na gdańskim Przymorzu, przed jednym ze szlabanów, uciekający kierowca zatrzymał pojazd, wysiadł z auta i zaczął uciekać pieszo. "Policjanci natychmiast go zatrzymali i obezwładnili" - zaznaczyła.



Po sprawdzeniu w systemie danych 39-latka z powiatu kartuskiego okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku do odbycia rocznej kary pozbawienia wolności za przestępstwo przywłaszczenia.





Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał w wydychanym powietrzu prawie 2 promile alkoholu.





Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.





Za niezatrzymanie się do kontroli grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości - do 3 lat pozbawienia wolności i sądowy zakaz kierowania pojazdami.