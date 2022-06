Do roku więzienia grozi mężczyźnie, który znieważył policjantów. Funkcjonariusze zostali wezwani do miejscowości Lubiszewo Tczewskie do topiącego się w miejscowym jeziorze mężczyzny. Podczas udzielania mu pomocy, zostali znieważeni przez jednego z gapiów, którego po chwili zatrzymali.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wczoraj przed godziną 17 policjanci z tczewskiej komendy zostali skierowani do Lubiszewa Tczewskiego, gdzie w miejscowym jeziorze miał się topić mężczyzna. Gdy mundurowi dojechali na miejsce, zauważyli 50-latka, który był nieprzytomny i leżał na plaży. Przy nim stało około dwudziestu przypadkowych osób. Policjanci sprawdzili czynności życiowe 50-latka i wezwali pogotowie. Do czasu przyjazdu ratowników dbali o jego bezpieczeństwo i monitorowali funkcje życiowe. Podczas udzielania pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie funkcjonariusze byli znieważani przez jednego z gapiów, który wykrzykiwał w ich kierunku obraźliwe i wulgarne słowa. Gdy na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, policjanci przekazali im przytomnego już 50-latka i od razu zainterweniowali wobec znieważającego ich mężczyzny. 30-latek został przez nich zatrzymany. Mimo interwencji w dalszym ciągu znieważał policjantów, był agresywny, stawiał opór. Mundurowi obezwładnili mężczyznę. 30-latek trafił do policyjnego aresztu. Ma usłyszeć zarzut znieważenia policjantów. Grozi mu do roku więzienia. Zobacz również: Rosyjskie czołgi na placu Zamkowym w Warszawie

Śledztwo ws. Czerwca '56 przedłużone do końca roku

Wybuch w bloku na warszawskim Ursynowie. Jedna osoba ranna

Fala upałów. Zakaz postoju i przejazdu dorożek przez Rynek Główny