​6 października obchodzimy Światowy Dzień Uśmiechu. Wolontariusze Fundacji "Dr Clown" na Pomorzu i w całej Polsce będą dziś rozdawać uśmiechy i zachęcać do dzielenia się nimi z innymi.

/ Fundacja Dr Clown / Materiały prasowe

Organizacja, która na co dzień prowadzi program "terapii śmiechem", zwraca uwagę na prozdrowotne właściwości uśmiechu.

W szpitalach widzimy, jak uśmiech pomaga. W różnych sytuacjach kryzysowych, nie tylko w chorobie, tak prosta czynność naprawdę pomaga. Śmiejmy się jak najwięcej - przekonuje Iwona Karpacz z oddziału pomorskiego Fundacji Dr Clown.

6 października na gdańskie tory wyjedzie roześmiany tramwaj z historycznej floty Gdańskich Autobusów i Tramwajów - Konstal 102 NA.

/ Materiały prasowe

Będzie kursował na trasie Strzyża PKM - Oliwa - Jelitkowo - Zaspa - Stocznia SKM - Dworzec Główny - Siedlce - Brama Oliwska - Politechnika - Galeria Bałtycka - Oliwa. Przejazdy Tramwajem Uśmiechu są bezpłatne.



Rozkład jazdy Tramwaju Uśmiechu: 10.00 - Strzyża PKM, 10.10 - Oliwa, 10.28 - Jelitkowo(postój), 10.40 - Jelitkowo, 10.45 - Pomorska, 11.10 - Wyspiańskiego, 11.16 - Stocznia SKM, 11.20 - Dworzec Główny, 11.23 - Hucisko, 11.33 - Siedlce (postój), 11.40 - Siedlce, 11.51 - Dworzec Główny, 11.54 - Brama Oliwska, 12.01 - Politechnika Gdańska, 12.08 - Galeria Bałtycka, 12.22 - pętla Oliwa.

Fundacja Dr Clown na co dzień prowadzi unikalny program "terapii śmiechem" w szpitalach i placówkach specjalnych. Co roku wolontariusze Fundacji Dr Clown docierają do 40 tysięcy podopiecznych w ponad 100 miastach w całej Polsce.