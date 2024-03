O 6:22 pierwszy pociąg z dworca w Kartuzach wyjechał razem z pasażerami na wyremontowany i częściowo odbudowany bajpas kartuski. To blisko 15 kilometrów nowych torów łączących Kaszuby z Gdańskiem. Bajpas będzie alternatywną trasą dla wielu pasażerów. Za parę miesięcy stanie się jedyną trasą na czas rozbudowy linii Gdynia-Kościerzyna.

Pierwszy pociąg, który odjechał ze stacji Gdańsk-Kokoszki / Piotr Borawski / Facebook

Pierwsze przejazdy na linii PKM odbyły się 30 sierpnia 2015 roku. To dzień, który zmienił codzienność wielu osób. Czas dojazdu samochodem z Kartuz do Gdańska w godzinach szczytu zajmuje blisko dwie godziny. PKM skróciła ten czas do godziny. Wielu uczniów dzięki temu połączeniu mogło rozpocząć naukę w trójmiejskich szkołach.

Dziś Kartuzy zyskały nowe połącznie z Trójmiastem. Codziennie 6 dodatkowych par pociągów wyjedzie na bajpas. Po drodze Stara Piła, Leźno, Otomino, Żukowo Zachodnie czy Gdańsk Kokoszki. Podróż z Kartuz do Gdańska zajmie 50 minut. Różnica w porównaniu do trasy przez lotnisko to mniej niż 10 minut. Do tego dwa pociągi swój bieg będą kończyć i rozpoczynać w Gdańsku Głównym. Do tej pory wszystkie ruszały lub kończyły na dworcu Gdańsk Wrzeszcz.

To ważna inwestycja patrząc na przyszłe plany PKP PLK. Za rok ma ruszyć modernizacja odcinku kolejowego Bydgoszcz - Gdynia. Co oznacza, że niemożliwy będzie przejazd dotychczasową trasą przez nawet dwa lata. Bajpas będzie pełnić funkcję objazdu podczas rozbudowy i elektryfikacji linii 201 Gdynia-Kościerzyna.