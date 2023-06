Dziś rano, dokładnie o g. 6.36, na linię PKM wjechał pierwszy w historii pociąg elektryczny - informuje Pomorska Kolej Metropolitarna. Skład jadący z Malborka do gdańskiego portu lotniczego rozpoczął zatem nowy, elektryczny etap tej trasy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pomorska Kolej Metropolitalna /

"Na razie tylko częściowo skorzystają z niego pasażerowie, gdyż dopiero po zrealizowaniu przez PKP PLK swojej części elektryfikacji na linii 201 (Gdynia - Kościerzyna), możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału jaki dają szybsze i większe Elektryczne Zespoły Trakcyjne" - poinformowała PKM.

Wideo youtube

W ciągu niespełna dwóch lat, dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich, zrealizowaliśmy cały projekt elektryfikacji linii kolejowej PKM - mówi Rafał Rychel, dyrektor Pionu Inwestycyjnego PKM SA. W ramach prac budowlanych wykonanych zostało ponad 1100 fundamentów palowych, zamontowanych zostało 900 słupów trakcyjnych oraz 120 bramek trakcyjnych, pomiędzy którymi rozciągnęliśmy 40km lin nośnych i dwa razy tyle przewodów jezdnych - dodał.

Prace wymagające zamknięć obu torów jednocześnie wykonywane były w nocnych przerwach technologicznych.

Prezes PKM SA Grzegorz Mocarski przypomniał, że linia PKM od samego początku planowana była jako zelektryfikowana, jednak ze względu na brak sieci trakcyjnej na linii 201 z Gdyni do Kościerzyny, z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie, plany elektryfikacji samorządowa spółka PKM SA musiała odłożyć w czasie.

Elektryfikacja samej linii PKM, bez tworzącej z nią wspólną sieć linii 201 byłaby bezcelowa, bo trakcja elektryczna kończyłaby się "ślepo" w Rębiechowie. Dlatego cały czas namawialiśmy naszych partnerów z PKP PLK do elektryfikacji linii 201 i w sierpniu 2017 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy, określające zakres wszystkich planowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Pomorską Koleją Metropolitalną S.A. przedsięwzięć inwestycyjnych, w którym strony zdeklarowały zakończenie ich realizacji do końca 2023 roku - wyjaśnił Mocarski.

PKM SA zrealizowała swoją część inwestycji zgodnie z tymi ustaleniami oraz zgodnie z umową na dofinansowanie inwestycji przez UE. Tymczasem PKP PLK nie rozpoczęła jeszcze swojej części inwestycji, a niedawno wpisała projekt elektryfikacji oraz modernizacji linii 201 do Krajowego Programu Kolejowego z terminem realizacji 2030-2032.

Opóźnienia ze strony PKP PLK powodują, że w bieżącym roku na zelektryfikowanej linii PKM pociągi elektryczne pojawią się w ograniczonym zakresie. Od 12 czerwca 2023 r. jeżdżą jedyni cztery takie składy:

Malbork 5:50 - Gdańsk Wrzeszcz 6:35 - Gdańsk Port Lotniczy 6:56

Gdańsk Port Lotniczy 7:10 - Gdańsk Wrzeszcz 7:31 - Gdańsk Główny 7:36 - Tczew 8:00

Tczew 15:34 - Gdańsk Wrzeszcz 16:03 - Gdańsk Port Lotniczy 16:24

Gdańsk Port Lotniczy 17:05 - Gdańsk Wrzeszcz 17:27 - Tczew 18:00

Pociągi te kursować będą od poniedziałku do piątku aż do rozpoczęcia wakacji (czyli do 26 czerwca). Przewozy będą realizowane zmodernizowanymi jednostkami EN57.

Samorząd województwa pomorskiego zdecydował się na kupno czterech pociągów hybrydowych, które będą w stanie poruszać się zarówno po zelektryfikowanych trasach, jak i tych, które nie mają takiej instalacji. Pociągi te pojawią się na Pomorzu w 2024 r.