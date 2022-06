Szalony rajd motorowerzysty w Gdańsku. 25-latek chciał uniknąć kontroli drogowej, ponieważ miał dwa zakazy sądowe, był pijany, posiadał przy sobie narkotyki, a jego pojazd nie miał badań technicznych i nie był ubezpieczony. Dodatkowo podczas ucieczki mężczyzna popełnił pięć wykroczeń. Na koniec uderzył w radiowóz.

/ Policja Gdańsk /

We wtorek wieczorem na al. Płażyńskiego w Gdańsku policjanci zauważyli motorowerzystę, który jechał bez włączonych świateł. Funkcjonariusze dali mu sygnał do zatrzymania się.

Na początku mężczyzna zastosował się do tych poleceń, lecz po chwili gwałtownie przyśpieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą jednośladu. Podczas ucieczki mężczyzna popełnił pięć wykroczeń, m.in. przejechał na czerwonym świetle, dwukrotnie jechał po przejściu dla pieszych, stworzył zagrożenie w ruchu drogowym i nieprawidłowo zmieniał pas ruchu.

Na ulicy Broniewskiego kierowca yamahy uderzył w lewy narożnik radiowozu, a następnie wywrócił się z motorowerem, spadając z niego. Po sprawdzeniu stanu zdrowia mężczyzny, policjanci zatrzymali 25-latka z powiatu gdańskiego.

Badanie alkomatem wykazało ponad pół promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Okazało się również, że ma on dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami. Policjanci ustalili też, że jego motorower nie ma ważnych badań technicznych i nie jest ubezpieczony.

Ponadto w plecaku mężczyzny funkcjonariusze znaleźli woreczek strunowy z substancją koloru żółtego. Badanie potwierdziło, że to kilka porcji amfetaminy, w związku z tym w szpitalu została mu pobrana krew do badań na obecność środków odurzających w organizmie.

Mieszkaniec powiatu gdańskiego, który trafił do policyjnego aresztu, za wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym oraz popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

Niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 5 lat więzienia grozi także za złamanie zakazu sądowego. Za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków lub alkoholu grożą 2 lata więzienia oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami. Posiadanie narkotyków to przestępstwo, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności.