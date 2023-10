16 zespołów kontrterrorystów z całego kraju wzięło udział w zorganizowanych w Trójmieście warsztatach i zawodach ratownictwa taktycznego "Paramedyk 2023". Pierwsze miejsce w rywalizacji zajęła drużyna Krajowej Administracji Skarbowej z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, drugie policyjni kontrterroryści z Białegostoku, a trzecie funkcjonariusze z Radomia.

/ KWP Gdańsk / Policja

W obiektach policji, wojska i Państwowej Straży Pożarnej ekipy z całej Polski rozegrały konkurencje medyczne, taktyczne i sprawnościowe.

Jak podkreślają organizatorzy, "Paramedyk" to nie do końca zawody, ale na pewno idealna okazja do przećwiczenia umiejętności udzielania wykwalifikowanej pomocy medycznej w warunkach bojowych.

Najpierw odbyły się warsztaty poświęcone najnowszym standardom opieki nad poszkodowanym w warunkach bojowych, później rozgrano zawody, podczas których czteroosobowe zespoły musiały w warunkach terenowych wykonać zadania, mierząc się z presją czasu i stresem.

Zadania były inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Zawodnicy musieli wykonać je m.in. w bunkrze, w lesie i w porcie. Konkurencje do samego końca trzymane były w tajemnicy, a organizatorzy za każdym razem starali się, aby poszczególne etapy zawodów były jak najbardziej realistyczne i zaskakujące.

W XVI edycji miejsca na podium "Paramedyka" zajęli:

I miejsce - Krajowa Administracja Skarbowa Podlaski Urząd Celno- Skarbowy

II miejsce - Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Białymstoku

III miejsce - Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu

Organizatorzy dziękują ratownikom z Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy wzięli udział w zawodach jako pozoranci.

Organizatorem i pomysłodawcą prestiżowych zawodów i warsztatów, które odbyły się już po raz 16, jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku i Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przy wsparciu Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Pomorskiego oraz Wydział Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji.