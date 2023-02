Nowa Olchowa to kolejny łącznik, który powstał w południowej części Gdańska. Od piątku, 17 lutego, mieszkańcy mogą już korzystać z nowej drogi, która łączy ulicę Cedrową z Kartuską.

/ gdansk.pl / Materiały prasowe

Nowa Olchowa ma usprawnić ruch pojazdów w okolicy i zmniejszyć korki. Łącznik rozpoczyna przy ul. Kartuskiej, dalej wzdłuż budynków przy ul. Migdałowej włącza się w ul. Cedrową śladem dawnej ul. Migdałowej.

Ulica będzie miała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Nowa droga ma ok. 400 metrów.

Czterystumetrowy odcinek drogi kosztował 5,6 miliona złotych, a inwestycja była bardzo trudna ze względu na różnice wysokości terenów, ale też ze względu na wodę – kilka ogrodów deszczowych powstało przy okazji tej inwestycji. Dlaczego nie ma drogi rowerowej? Ponieważ na tym odcinku będzie obowiązywała strefa tempo 30, czyli ta, która zachęca do współodpowiedzialności za wszystkich uczestników ruchu drogowego i w takiej strefie właśnie dopuszczona jest także jazda rowerem po ulicy – mówiła podczas konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Oprócz samej jezdni, mieszkańcy zyskali także chodniki i oświetlenie. Ponadto w ramach odwodnienia drogi powstało 6 ogrodów deszczowych, które wykonano w pobliżu ul. Cedrowej. Na 400-metrowym odcinku nowej drogi zasadzono również 45 drzew.

Nową drogą będzie jeździł autobus

Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest także to, że będzie tędy jeździł autobus linii 175 i to znacznie skróci dojazd między Ujeściskiem i Łostowicami a ulicą Kartuską. Ułatwi to także dojazd na cmentarz Łostowice, do bramy znajdujące się przy ulicy Cedrowej – podkreślała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Autobus będzie kursował na trasie Siedlce – Kartuska - Nowa Olchowa - brama zachodnia Cm. Łostowickiego – Cedrowa – Łódzka – Havla - i dalej stałą trasą do pętli Maćkowy.