Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni (IMGW-PIB) wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla woj. pomorskiego przed sztormem na Bałtyku.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku w komunikacie powołując się na Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przekazała ostrzeżenie o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej.

Według prognoz wiatr południowy do południowo-zachodniego ma wiać z prędkością 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 19 w sobotę do godz. 7 w niedzielę.