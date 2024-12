Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował w czwartek o zatrzymaniu w Gdańsku Olgierda L. Ze źródeł Polskiej Agencji Prasowej wynika, że chodzi o gangstera skazywanego m.in. za sutenerstwo, wymienianego w raporcie dotyczącym przeszłości kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego popieranego przez PiS.

Funkcjonariusze policji i ABW, zdj. poglądowe / Bartłomiej Zborowski / PAP

ABW zatrzymało Olgierda L.

"W czwartek funkcjonariusze ABW zatrzymali w Gdańsku 47-letniego Olgierda L. Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu" - poinformował Jacek Dobrzyński na portalu X.