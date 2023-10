Startuje 14. edycja kampanii Odważni Wygrywają. W tej akcji zachęca się mężczyzn do samobadania w ramach profilaktyki raka jądra. Gdyńska kampania promuje samobadanie, ale też zachowania prozdrowotne, jak aktywny styl życia.

/ Materiały prasowe

Ten nowotwór dotyka bardzo młodych mężczyzn. Daje czasem bardzo nietypowe objawy, jak np. bóle podbrzusza, bóle kręgosłupa. W listopadzie będziemy zachęcać do aktywności fizycznej, bo to także profilaktyka zdrowotna. Są z nami rugbiści Arki Gdynia, są komandosi z Formozy. Na tych treningach występując z pozycji autorytetów mają większy zasięg w szerzeniu informacji jak ważne jest zdrowie i samobadanie - mówi Małgorzata Marmajewska, prezes fundacji "Gdyński Most Nadziei", koordynatorka kampanii "Odważni Wygrywają" w rozmowie z RMF MAXX.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa z Małgorzatą Marmajewską, prezes fundacji "Gdyński Most Nadziei", koordynatorką kampanii "Odważni Wygrywają"

Kluczowa rola samobadania

W ramach akcji “Odważni wygrywają" zaplanowano trening z rugbistami Arki Gdynia oraz trening z komandosami Formozy.

To uświadomienie mężczyzn w tym jak ważna jest profilaktyka, a konkretnie samobadanie. Organizujemy wspólny trening z żołnierzami z naszej jednostki na plaży miejskiej w Gdyni w sobotę 4 listopada od godziny 10:00. Wszystkie osoby są bardzo mile widziane, także panie, bo to właśnie one mogą zachęcić swoich partnerów, by wyszli ze swojej strefy komfortu i zaczęli się badać. My też będziemy do tego przekonywać - mówi kmdr ppor. Michał Synak, rzecznik prasowy Jednostki Wojskowej Formoza.

Bezpłatne wydarzenia

Harmonogram bezpłatnych wydarzeń listopadowych w przestrzeni publicznej:

4 listopada godzina 10:00 - TRENING Z KOMANDOSAMI KRS Formoza - w tym roku w nowym miejscu: Plaża Miejska w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1;

- w tym roku w nowym miejscu: Plaża Miejska w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1; 13 listopada godzina 19:00 - TRENING RUGBY - ćwiczenia z czterokrotnym Mistrzem Polski - rugbistami z Rugby Club Arka Gdynia na Międzynarodowym Stadionie Rugby w Gdyni, ul. K. Górskiego;

- ćwiczenia z czterokrotnym Mistrzem Polski - rugbistami z Rugby Club Arka Gdynia na Międzynarodowym Stadionie Rugby w Gdyni, ul. K. Górskiego; 19 listopada godzina 11:00 - ODWAŻNE MORSOWANIE - rozpoczęcie sezonu morsowania z trenerem Adrian Hoffman - Poziom Wyżej. Gdańsk Brzeźno, plaża, koniec ul. Hallera.

Ponadto w kilkunastu trójmiejskich restauracjach będą specjalne "odważne" dania, z których część dochodu będzie przekazana na cele edukacyjne kampanii "Odważni Wygrywają - profilaktyka raka jądra w szkołach".

Z naszych materiałów edukacyjnych mogą korzystać nauczyciele w szkołach w całym kraju. Uczeń dowiaduje się tego, że jest w grupie zagrożonej, ale to wcale nie oznacza, że zachoruje. Dowiaduje się jakie są czynniki ryzyka, na co ma zwracać uwagę, co może go zaniepokoić, jakie zmiany w ciele - tłumaczy Małgorzata Marmajewska.

W ramach projektu "Riviera Sztuki" w Centrum Riviera pojawi się wystawa fotografii. Przygotowuje ją fundacja "Kochasz Dopilnuj". Przez cały listopad będzie można zapoznać się z historiami osób, które wygrały z chorobą.

Chorują coraz młodsi

Temat profilaktyki raka jądra dotyczy głównie osób młodych, ponieważ rak jądra jest nowotworem najczęściej diagnozowanym u bardzo młodych mężczyzn.

Między 17. a 35. rokiem życia współczynnik zachorowalności jest najwyższy i sięga aż 25 procent. 14. edycja kampanii to szereg różnych, bezpłatnych wydarzeń dla mieszkańców Trójmiasta. Promujemy szczególnie inicjatywy w obszarze edukacyjnym - dodaje Marmajewska.

Regularne samobadanie pozwala na wczesne wykrycie raka jądra. W początkowym stadium jest on wyleczalny niemal w stu procentach.