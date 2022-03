Kolejne utrudnienia drogowe od wtorku czekają kierowców w Gdańsku. Na ul. Piotrkowskiej będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Zmiany w organizacji ruchu związane są z budową trasy Nowa Warszawska.

/ gdansk.pl / Materiały prasowe

Kolejne utrudnienia drogowe od wtorku ( 28 marca ) czekają kierowców w Gdańsku. Jak informuje reporterka RMF MAXXX Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, na ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Ostrołęckiej wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Będzie sterowany całą dobę ręcznie.

/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska / Materiały prasowe

Zmiany zostaną wprowadzone we wtorek o godz. 6:00 rano. Ruch będzie sterowany całą dobę ręcznie, jezdnia na ulicy Piotrkowskiej zostanie częściowo rozebrana. W miejscu gdzie będzie wykonywane torowisko, kierowcy będą poruszać się po tymczasowej nawierzchni. Taka organizacja ruchu utrzyma się do 9 kwietnia do godzin popołudniowych -mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Zmiany w organizacji ruchu na Ul. Piotrkowskiej związane są z budową trasy Nowa Warszawska.