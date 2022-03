W Trójmieście będzie więcej objazdowych zbiórek darów dla Ukrainy. Akcję organizują pasjonaci komunikacji miejskiej. W najbliższą sobotę specjalny autobus jeździć będzie po dzielnicach Gdyni. W dwa kolejne weekend rzeczy potrzebne uchodźcom będzie można przekazać w Gdańsku.

Specjalny autobus będzie zbierał dary dla ukraińskich uchodźców / Zdjęcie udostępnione /

W sobotę jeden z Solarisów z Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Gdynia odwiedzi osiem różnych miejsc. W każdym będzie miał kilkunastominutowy lub dłuższy postój. Chętni, choćby ci, którzy z różnych powodów nie mogą dotrzeć do stacjonarnych punktów zbiórki, będą tam mogli przekazać potrzebne dary na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.

Autobus będzie można łatwo rozpoznać po komunikacie "Solidarni z Ukrainą" na wyświetlaczu.

Na liście potrzeb są konkretne przedmioty, choćby nowa bielizna czy proszki do prania. Ważne, aby przekazywać jedynie to, co rzeczywiście jest potrzebne. Wszystkie oddawane dary muszą być nowe, fabrycznie zamknięte - zaznacza Krzysztof Korkosz, organizator akcji, wolontariusz, miłośnik komunikacji publicznej.

W pierwsze dwie soboty kwietnia akcja ponownie będzie prowadzona w Gdańsku.

Oto aktualna lista potrzeb, przekazana nam przez organizatorów akcji:

nowe biustonosze

nowe majtki

nowe skarpetki

nowe klapki basenowe

nowe trampki

podkłady higieniczne

pieluchy dla dorosłych - w rozmiarze M oraz L

pianki i maszynki do golenia

kremy do twarzy dla kobiet

woda morska w spray’u

worki 120 L

proszki do prania

jogurty, deserki

słodycze, soczki, musy owocowe

Poniżej orientacyjna trasa autobusu z miejscami, w których w najbliższą sobotę będą zbierane dary w Gdyni:

Parking na terenie Galerii Szperk

10:20-11:40

Kosakowo "Nad stawem"

12:00-12:15

Pętla autobusowa obok Galerii Port Rumia

12:45-13:15

Pętla autobusowo-trolejbusowa Cisowa SKM

13:40-14:00

Chwarzno, obok sklepu Aldi

14:30-15:00

Witomino-Leśniczówka, pętla autobusowa

15:15-15:45

Pętla trolejbusowa Gdynia Orłowo - "Klif"

16:00-16:40

Parking obok galerii Riviera

17:00-17:40