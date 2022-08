Wbrew zapowiedziom miasta Lecha Wałęsy nie było na obchodach rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Uczestnicy obchodów, jak przed laty, przeszli przez historyczną, stoczniową bramę nr 2, co jest nawiązaniem do zakończenia strajku. W tym roku mijają 42 lata, odkąd delegaci Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na czele z Wałęsą złożyli podpisy pod Porozumieniem Gdańskim i tym samym zakończył się strajk sierpniowy. Był to początek końca komunistycznych rządów w Polsce.