10 lutego przy rondzie na ul. Budowniczych Portu Gdańskiego uruchomiony zostanie nowy, dodatkowy parking dla ciężarówek. Ma on usprawnić załadunek węgla. W tym samym terminie z 70 do 50 km/h obniżona zostanie prędkość w tunelu pod Martwą Wisłą. Ograniczenie obowiązywać będzie między g. 5.00 a 22.00.

Nowy parking dla ciężarówek przy gdańskim porcie / GZDIZ /

Jak poinformowała Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni takie rozwiązanie wprowadzono po spotkaniu i uzgodnieniach władz miasta, przedstawicieli gdańskiego portu i służb, które nadzorujących ruch drogowy i bezpieczeństwo transportu.

Punkt awizacji, bo taką nazwę ma miejsce "odstawcze" dla pojazdów ciężarowych przewożących węgiel, został wyznaczony w bezpośrednim sąsiedztwie ronda, tuż przy istniejącym parkingu dla TIR-ów.

By ułatwić kierowcom dojazd do punktu, na drogach prowadzących do niego ustawione zostanie specjalne oznakowanie - zapowiedziała Kiljan.

Ciężarówki będą dojeżdżać do parkingu ulicami: Sucharskiego, Kontenerową i Budowniczych Portu Północnego.

Mapa dojazdu / GZDIZ / Materiały prasowe

Nowy parking pomieści ok. 50 samochodów. Specjalne miejsce, w którym ciężarówki będą musiały oczekiwać na załadunek węgla usprawni ruch w rejonie portu - szczególnie na Trasie Sucharskiego od strony mostu wantowego i drogi S7 oraz na węźle Ku Ujściu. Do tej pory często blokowały one pasy ruchu na Trasie Sucharskiego, a także na ul. Kontenerowej.

Zasady korzystania z punktu awizacji: