​Policja poszukuje dwóch mężczyzn, którzy dokonali rozboju w salonie gier przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni. Funkcjonariusze zabezpieczyli zapis z monitoringu i apelują do osób, które rozpoznają twarze napastników o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni-Karwinach pod numerem telefonu 47-74-21-455 lub na numer alarmowy 112.

Do lokalu weszło dwóch mężczyzn, jeden z nich nerwowo chodził po lokalu, po czym trzymając w ręku przedmiot przypominający broń powiedział, że jest to napad.

Ekspedientka wystraszyła się, odepchnęła napastnika i zamknęła się w pomieszczeniu socjalnym.

Z uwagi na fakt, że drzwi do lokalu zamykane są na elektromagnez, sprawca wyważył drzwi do pomieszczenia socjalnego i wyszarpał przewody do elektrozamka.

Kobieta w obawie o swoje życie otworzyła drzwi, po czym mężczyźni uciekli w nieznanym kierunku.

Mundurowi zabezpieczyli zapis z monitoringu i pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem mężczyzn.

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn z monitoringu lub posiadają informacje na ich temat, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni-Karwinach pod numerem telefonu 47-74-21-455 (dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112.