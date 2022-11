W piątek, we wczesnych godzinach porannych doszło do włamania do salonu jubilerskiego w Gdyni. Policja nie informuje, co padło łupem złodziei. Na drogach wylotowych i na zjazdach z obwodnicy Trójmiasta ustawieni byli policjanci, którzy kontrolowali przejeżdżające samochody.

/ Shutterstock Do włamania do salonu jubilerskiego przy ul. Benisławskiego w gdyńskiej dzielnicy Oksywie doszło w piątek ok. godz. 5:50. "Sprawcy z miejsca odjechali samochodem" - przekazała oficer prasowa KMP w Gdyni, podkom. Jolanta Grunert. Na miejscu pracują policjanci z psem tropiącym i technicy, którzy zabezpieczają ślady i zapis z monitoringu. W związku z kradzieżą w godzinach porannych na drogach wylotowych i na zjazdach z obwodnicy Trójmiasta ustawione były patrole policyjne, które sprawdzały przejeżdżające samochody. Policja nie ujawnia co padło łupem złodziei. Zobacz również: ​Rozpoczęły się główne uroczystości pogrzebowe obrońców Westerplatte

