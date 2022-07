W Sopocie, przy wejściu na plażę nr 23, ruszyła dziś wypożyczalnia plażowych koszy. To wiklinowe kosze, będące replikami oryginalnych, sopockich koszy plażowych z 1915 roku. Pieniądze za wypożyczenie pójdą na wsparcie osób w kryzysie.

Kosze na sopockiej plaży / Stanisław Pawłowski /

To kolejny sezon z replikami dawnych koszy, które pojawiły się w kurorcie w 2020 roku. Nawiązują do oryginalnych koszy z 1915 roku, a wykonane zostały ręcznie z indonezyjskiego rattanu.

Kosze plażowe nad brzegiem morza to widok, który wielu z nas z sentymentem wspomina. Sopot wrócił do tej tradycji i znów odwiedzający kurort turyści oraz oczywiście mieszkańcy mogą relaksować się na plaży w pięknych koszach. Cieszymy się, że pomysł się spodobał, zapraszamy również w tym sezonie - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

W sumie dla plażowiczów przygotowano 50 sztuk koszy. Za ich wypożyczenie trzeba zapłacić - 10 złotych za godzinę, lub 47 złotych za cały dzień. Pieniądze te pójdą jednak na wsparcie Spółdzielni Socjalnej Kooperacja, która w imieniu miasta zajmuje się wypożyczaniem i pilnowaniem koszty. Powołana m.in. przez Urząd Miasta Sopotu i organizacje pozarządowe Kooperacja powstała w 2014 r. i umożliwia osobom pozostającym bez pracy oraz osobom wykluczonym społecznie aktywizację zawodową, a także reintegrację społeczną osób zatrudnionych w spółdzielni. Do pracowników Kooperacji należy wypożyczanie koszy, a także dbanie o nie: składowanie, transportowanie, utrzymywanie w należytym stanie oraz dezynfekowanie - informuje Izabella Heidrich z Urzędu Miasta w Sopocie.

Kosze na sopockiej plaży / Stanisław Pawłowski /

Korzystających jest na razie niewielu, przyznają jednak, że kosze są i efektowane i efektywne zarazem. Fajna rzecz, chroni przed słońcem - zauważa chłopiec wypoczywający w koszu wraz z matką. Jest bardzo elegancki. Nawet sprawdzaliśmy cenę, żeby sobie taki kupić, dla siebie, ale jest drogi - mówi kobieta. Wygląda to o niebo lepiej, niż takie klasyczne, legendarne już chyba parawany - mówi z kolei młody turysta.

Nie tylko Sopot próbuje odtwarzać od kilku lat tradycję plażowych koszy. Robi to również Gdańsk. Około 30 koszy plażowych można w tym roku - bez opłat - wypożyczać na plaży w Gdańsku-Brzeźnie, przy wejściu nr 41. Co ciekawe to efekt projektu z gdańskiego budżetu obywatelskiego. Zgłosiła go mieszkanka Brzeźna, która chciałaby, by tak jak kilkadziesiąt lat temu, kosze stały się stałym elementem plaż.