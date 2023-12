Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku zaleca ograniczone korzystanie z wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Mostach. Z cząstkowych badań próbki wody pobranej z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach, stwierdzono ponadnormatywne ilości bakterii grupy coli.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W próbkach wody nie stwierdzono natomiast obecności chorobotwórczych bakterii Escherichia Coli. Mimo to, w związku z planowanymi dalszymi badaniami wody wprowadzono zakaz jej używania do spożycia jak i w celach gospodarczych. Dyrekcja placówki zapewniła jej użytkownikom zastępcze źródło wody do spożycia.

Zarządca wodociągu PUK PEKO Sp. z o.o. informuje, że nie stwierdzono awarii urządzeń wodociągowych, a otrzymany wynik badania dotyczył pojedynczego punktu na sieci.





W celu sprawdzenie całej sieci wodociągu zbiorowego w Mostach zostały pobrane kolejne próbki. Do czasu uzyskania wyników tych badań zaleca się nie używać do spożycia oraz w gospodarstwie domowym wody w stanie surowym. Woda nadaje się do spłukiwania sanitariatów.





Powyższe informacje dotyczą mieszkańców następujących stref :

Mosty z wyłączeniem ulic: Spacerowa, Łąkowa, Okrężna, Deszczowa, Olchowa, Jarzębinowa, Limbowa, Spokojna, Księżycowa, Motylkowa, Wichrowa, Magnoliowa, Cisowa, Morwowa, Karmelowa, Berberysowa Rozmarynowa, Jaworowa, Kameliowa, Wałowa, Gdyńska (nr 25, 27, 33, 35, 39).

Mechelinki z wyłączeniem osiedla Anchoria oraz ulic Zatokowa, Morskie Wzgórze, Do Morza (nr 20, 40, 57, 59). Kosakowo osiedle Złote Piaski (ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Tymiankowa, Szafranowa, Lubczykowa, Cynamonowa, Anyżowa, Aloesowa).