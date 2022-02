200 tys. zł - to kwota, którą stracili mieszkańcy powiatu starogardzkiego (woj. pomorskie) od początku roku. Wszystko przez internetowych oszustów. Tylko od 1 stycznia do 15 lutego policja otrzymała tam 50 zawiadomień o cyfrowych oszustwach. Policja ostrzega, że rośnie liczba oszustw i ich prób w internecie.

/ KPP Starogard Gdański / Policja

Starogardzka policja informuje, że od 1 stycznia 2022 przyjmuje średnio jedno zgłoszenie dziennie dotyczące oszustwa w sieci. Od początku roku oszukano 50 osób z terenu całego powiatu, stracili oni w sumie ponad 215 tysięcy złotych. Najwięcej - mężczyzna, który chciał kupić kryptowaluty. Nieuczciwy sprzedawca oszukał go na 70 tysięcy złotych.

Policja: Zakupy w internecie rób z głową

Tracą również osoby, które w sieci próbują robić zakupy. Kwoty pozostałych oszustw nie są aż tak ogromne, jak w przypadku nieudanej inwestycji w kryptowaluty ale i tak są znaczną stratą w budżetach osób oszukanych.

W 27 zgłoszonych przypadkach mieszkańcy zostali oszukani w czasie zakupów lub sprzedaży różnego rodzaju towarów za pośrednictwem portali ogłoszeniowych. Klikając w linki przesłane przez oszustów, udostępniając kody BLIK, czy robiąc przelewy na konta przestępców, bez ich wcześniejszej i szczegółowej weryfikacji z kont osób pokrzywdzonych wypłynęły pieniądze o łącznej wartości ponad 78 tys. zł - informuje Marcin Kunka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Nie wolno nieznajomym podawać kodów BLIK

Po tysiąc złotych straciły osoby, które miały dopłacić tylko kilka złotych do przesyłek kurierskich. Odnotowano dwa takie przypadki. Na policję 11 razy zgłaszały się osoby, które oszukano po tym, gdy przekazały kody BLIK do autoryzacji transakcji bankowych. Łączna kwota ich strat to 12 tysięcy złotych.

Dlatego policja apeluje o szczególną ostrożność podczas zakupów w internecie.

Cytat Zawsze sprawdzajmy sprzedającego, ustalmy jego adres i numer telefonu, przeczytajmy komentarze wystawione przez wcześniejszych klientów. Aby zweryfikować sklep internetowy, korzystajmy z informacji zamieszczanych na stronie ceidg.gov.pl Pamiętajmy również o zainstalowaniu na swoim komputerze odpowiedniego oprogramowania, które ochroni nas przed wirusami i internetowymi włamywaczami. Na prośbę nieznanych nam osób, nigdy nie instalujmy na swoich urządzeniach programów pozwalających na przejmowanie pulpitu. Unikajmy klikania w linki otrzymane SMS-em lub mailem od nieznanego nam nadawcy. Zachowajmy ostrożność, bądźmy czujni i uważajmy na to, komu i w jakim celu przekazujemy kod BLIK. Przeprowadzając internetowe transakcje, unikajmy pośpiechu i rutyny. Chrońmy swoją tożsamość w sieci i nie udostępniajmy nikomu haseł dostępowych do bankowości elektronicznej - apeluje Kunka.

Policja przypomina, by w każdej podejrzanej sytuacji jak najszybciej kontaktować się z organami ścigania. Warto też zachowywać wszelkie maile i smsy związane z internetowym oszustwem. Może to pomóc w wykryciu jego sprawców.