Oszuści internetowi nie próżnują. Wykorzystują portale ogłoszeniowe oraz komunikatory internetowe, aby wyłudzić od potencjalnych ofiar jak największą sumę pieniędzy. Ostatnio ich ofiarą padł 50-latek, który wszedł w link przesłany przez rzekomego kupującego. Zamiast wpłaty za część samochodową z jego konta zniknęło 2 tysiące złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do policjantów z sejneńskiej komendy, zgłosił się mężczyzna, który został oszukany podczas sprzedaży części do samochodu swojego znajomego. Z relacji mężczyzny wynikało, że jego kolega zamieścił na jednym z portali aukcyjnych ogłoszenie. Po chwili otrzymał wiadomość od osoby zainteresowanej ofertą. Z uwagi na to, że przebywał w tym czasie za granicą poprosił pokrzywdzonego o pomoc w finalizacji tej sprzedaży.

50-latek, aby uzyskać 120 złotych miał wejść w link, przesłany przez rzekomego kupującego. Po wejściu w niego, został przekierowany na stronę banku, gdzie podał login, hasło, pesel i numer pin. Tym samym dał dostęp oszustom do swojego konta. Kiedy pokrzywdzony zalogował się na stronę swojego banku okazało się, że zamiast wpłaty z jego konta zniknęło 2 tysiące złotych. Zablokował dostęp do bankowości internetowej i powiadomił policjantów.

Jak uniknąć oszustwa?

Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich, gdy korzystasz z portali aukcyjnych.