„Mariupol. Miasto bohater” - to tytuł wystawy, którą co najmniej do końca czerwca można oglądać na ogrodzeniu Parku Oliwskiego w Gdańsku. Na fotografiach zestawiono ze sobą kadry z miasta: sprzed wybuchy wojny i te aktualne.

/ gdansk.pl / Facebook Co najmniej do końca czerwca na ogrodzeniu Parku Oliwskiego w Gdańsku oglądać będzie można wystawę pod tytułem "Mariupol. Miasto Bohater" - to wystawa fotografii z miasta. Kadry obrazujące ruiny i zniszczenia zestawiono ze zdjęciami sprzed wojny, tworząc bardzo wymowne kontrasty. Do obejrzenia jest około 20 zdjęć. Gdańsk to miejsce nieprzypadkowe. Mariupol jest bowiem jednym z jego miast partnerskich.

Wernisaż wystawy odbył się w sobotę w Oliwskim Ratuszu Kultury. Przyszli lub przyjechali na niego także mieszkańcy bohaterskiego miasta, zrujnowanego doszczętnie przez rosyjskie wojsko. Otwarciu wystawy towarzyszył performance w wykonaniu artystów z Mariupola. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, Mariupol został niemal całkowicie zniszczony. Tysiące mieszkańców straciło życie lub poniosło rany. Pozostali byli zmuszeni do opuszczenia miasta. Część z nich zamieszkała Gdańsku.

