Trójmiejskie hotele i pensjonaty przygotowują się do majowego weekendu. Zarezerwowano ponad 70 proc. miejsc noclegowych. Dominować będą turyści krajowi, głównie z Pomorza i województw ościennych - wynika z danych przekazanych przez trójmiejskie urzędy.

/ Shutterstock

Przed zbliżającym się majowym weekendem w trójmiejskich hotelach i pensjonatach zarezerwowano większość miejsc noclegowych.

W Gdyni zajętych będzie ponad 70 proc. miejsc - przekazała rzeczniczka gdyńskiego magistratu Agata Grzegorczyk.

W Sopocie zarezerwowano ok. 98 proc miejsc hotelowych. Jeśli chodzi o wszystkie miejsca noclegowe to zarezerwowanych jest ok. 84 proc - przekazała z kolei manager ds. komunikacji i promocji Sopockiej Organizacji Turystycznej Izabela Werbel.

Gdańska Organizacja Turystyczna szacuje, że w długi majowy weekend w stolicy Pomorza będzie więcej turystów niż w czasie świąt wielkanocnych. W tym okresie średnie obłożenie hoteli przekraczało 75 proc. - informuje specjalista ds. promocji i marketingu biznesowego GOT Michał Brandt.

Jego zdaniem w czasie pandemii zmieniły się zachowania gości korzystających z płatnych noclegów. Większość gości dokonuje rezerwacji noclegów na ostatnią chwilę, często dzień przed przyjazdem.

Wśród turystów, którzy przyjadą na długi majowy weekend do Trójmiasta, będą dominowali turyści krajowi.

Michał Brand wskazuje, że w Gdańsku ponad 85 proc. turystów będzie z Polski. "Spodziewamy się przede wszystkim odwiedzin osób mieszkających w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim" - dodał.

Tegoroczny wydłużony majowy weekend będzie różnił się od dwóch poprzednich ze względu na zdjęte przez Ministestwo Zdrowia obostrzenia covidowe. Dane za ubiegłe lata przekazała Gdańska Organizacja Turystyczna, wskazując że w ubiegłych latach do miasta przyjechało znacznie mniej turystów, niż przed pandemią.