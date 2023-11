W piątek oficjalnie otwarty zostanie sezon na miejskim lodowisku na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku. Tymczasowy obiekt co roku cieszy się niezwykłą popularnością. W sezonie odwiedza go nawet 100 tysięcy osób z Gdańska i okolic.

/ fot. GAK /

Lodowisko na Placu Zebrań Ludowych prowadzi Gdański Archipelag Kultury - miejska instytucja kojarzona głównie z prowadzenia obiektów kulturalnych, takich jak Winda we Wrzeszczu czy Plama na Zaspie. Jednym z jej zadań jest jednak także organizacja lodowiska.

Dla korzystających ze ślizgawki kluczową informacją są jednak ceny: te mają zostać utrzymane na zeszłorocznych poziomie.

Jak poinformowało dziś miasto jednorazowy wstęp na lodowisko kosztować będzie 20 złotych. To cena za godzinę jazdy. W ofercie będą także bilety rodzinne - dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci do 14 roku życia. Koszt takiego biletu to 60 złotych.

W hali lodowiska wypożyczyć będzie można także łyżwy - koszt to 15 złotych. W tej samej cenie będzie ostrzenie. Przy tafli będzie także wypożyczalnia kasków - z niej korzystać będzie można bezpłatnie.



Wszyscy posiadacze Karty Mieszkańca będą mogli wejść na lodowisko bezpłatnie, ale tylko raz. Zgodnie z zasadami karty, raz w roku na jej podstawie bezpłatnie można skorzystać z bezpłatnego lodowiska. Z kolei z Kartą Dużej Rodziny wchodzić będzie można na lodowiska bezpłatnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Gdańskie Lodowisko jest jednym z niewielu obiektów o pełnowymiarowej tafli w regionie. Między innymi dzięki temu odwiedza je niemal 100 tysięcy łyżwiarzy w sezonie, czyli co piąty mieszkaniec Gdańska. Swoją popularność lodowisko zawdzięcza także kosmicznemu wyglądowi tak zwanego "balonu", ale i wyjątkowo dogodnej lokalizacji w samym centrum miasta - informuje Agnieszka Haponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Lodowisko czynne będzie przez cały tydzień, ale w poniedziałki korzystać będą mogły z niego tylko zorganizowane grupy. Sezon potrwa najpewniej do początku marca, choć zależne będzie to od pogody.