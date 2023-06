Po 45 latach jacht "Mazurek", którym Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza kobieta na świecie samotnie opłynęła kulę ziemską, jest znowu w Gdańsku. Stał się eksponatem Narodowego Muzeum Morskiego.

"Mazurek" stał się eksponatem Narodowego Muzeum Morskiego / Adam Warżawa / PAP

Podczas uroczystości powitania w Gdańsku "Mazurka" wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że jacht będzie pływającym eksponatem, a na jego pokładzie realizowany będzie program edukacyjny propagujący wielkie dokonania polskiego żeglarstwa.

Morze wychowuje specyficznie, morze hartuje charaktery, na morzu nie można oszukiwać, bo to się zawsze mści i dlatego żeglarstwo jest tak pięknym sportem i jest tak ważne - podkreślił Piotr Gliński.

Jacht zostanie udostępniony turystom najprawdopodobniej wiosną 2024 r.

Powrót do macierzystego portu

Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Robert Domżał podkreślił w rozmowie z PAP, że to wielki moment zarówno dla muzeum, jak i dla mieszkańców. Cieszymy się, że po 45 latach ten piękny jacht wreszcie zacumował w swoim porcie macierzystym - zaznaczył. Musimy go wyremontować. Być może będziemy mieli do wymiany silnik, musimy zadbać też o wnętrze jachtu. Natomiast w perspektywie kolejnego roku i kolejnych lat będziemy się starali, żeby brał on udział w edukacji morskiej, żeby brał udział w rejsach szkoleniowych, żeby razem z wystawami mówiącymi o polskim żeglarstwie promował nasze muzeum i Polskę na pewno nad Bałtykiem, a może i dalej - zapowiedział dyrektor NMM.

Mąż kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, a zarazem konstruktor jachtu, kpt. Wacław Liskiewicz przypomniał, że 18 czerwca 1978 roku "Mazurek" wpłynął triumfalnie do Gdańska i zacumował przy Zielonej Bramie. Teraz, po 45 latach wraca również do Gdańska, wraca w tych samych kolorach i barwach, wraca też triumfalnie z portem macierzystym Gdańsk na rufie - mówił.

Samotny rejs dookoła świata

Historyczny rejs na jachcie "Mazurek", zbudowanym specjalnie pod kątem planowanego wyczynu, rozpoczął się 28 marca 1976 roku w Las Palmas. Trasa rejsu przebiegała przez Atlantyk, Kanał Panamski, Ocean Spokojny, Australię i wokół Afryki. Po dwóch latach, 20 marca 1978 roku, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz zamknęła pętlę rejsu dookoła świata w pobliżu wysp Zielonego Przylądka.

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz na pokładzie "Mazurka" kwiecień 1978 roku / Jan Morek / PAP

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz w porcie na Wyspach Kanaryjskich / Jan Morek / PAP

"Mazurek" po rejsie wraca do Polski / Stefan Kraszewski / PAP

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz do końca życia pływała i popularyzowała żeglarstwo. Zasiadała w jury nagród Rejs Roku oraz Kolosy, była członkiem Komisji Żeglarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego. Za swoją działalność została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, a także Srebrnym Medalem Ministerstwa Sportu i Młodzieży Republiki Francji.

Za rejs z 1978 roku żeglarka otrzymała najważniejsze polskie wyróżnienie żeglarskie - Srebrny Sekstant, a za całokształt żeglarskich osiągnięć, w szczególności za to, że jako pierwsza kobieta na świecie samotnie opłynęła kulę ziemską - Super Kolosa (2008).

Jej wyczyn został również wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Chojnowska-Liskiewicz była też członkinią elitarnego nowojorskiego The Explorers Club. Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz zmarła w nocy z 12 na 13 czerwca 2021 roku.