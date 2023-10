Policjanci z Gdańska zatrzymali 64-letniego zakonnika, który miał się dopuścić czynów o charakterze seksualnym wobec dzieci poniżej 15 roku życia. Według śledczych pokrzywdzone zostały 4 osoby. Mężczyzna usłyszał 14 zarzutów i trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zawiadomienie w tej sprawie złożył delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży z zakonu, do którego należał podejrzany.

Jak informuje policja 64-latek miał wykorzystywać zaufanie dzieci wynikające z pełnionej roli przewodnika duchownego i pod pretekstem m.in. wykonywania praktyk religijnych, doprowadzić pokrzywdzonych do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaznaczają, że bardzo długo pracowali nad ta sprawą.

Mężczyzna usłyszał 14 zarzutów dotyczących przestępstw wobec 4 małoletnich osób. Najsurowiej zagrożone przestępstwo popełnione przez zakonnika, czyli podstępne doprowadzenie do obcowania płciowego, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, a takich czynów podejrzanemu zarzucono aż osiem. Do czynów tych miało dojść w latach 2006-2016 w różnych miejscach Polski, ale także poza granicami kraju.

Podejrzany jednak nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 64-latka trzymiesięczny areszt.