Na Politechnice Gdańskiej oficjalnie otwarte zostało dziś Centrum Kompetencji STOS. To nowa siedziba Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Jego sercem jest Kraken - superkomputer, który na razie uruchomiony został tylko w pewnej części. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, pod koniec tego roku może stać się on najszybszym superkomputerem w Polsce.

Uroczyste otwarcie siedziby Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej, w której działa superkomputer Kraken / Adam Warżawa / PAP

Budowa centrum była jedną z największych inwestycji Politechniki Gdańskiej w ostatnich latach. Kosztowała około 250 mln złotych. Około 60-70 mln złotych kosztował sam superkomputer - po słynnej Galerze czy Trytonie - kolejny superkomputer funkcjonujący na Politechnice Gdańskiej.

Jeden serwer nowego komputera ma moc obliczeniową porównywalną do 8 zwykłych laptopów, a serwów komputer już liczy około 700. Docelowo będzie ich jeszcze więcej.

Możliwe, że do końca roku - co zależy też od planów rozwoju innych uczelni w Polsce - stanie się on najszybszym superkomputerem w Polsce. Docelowo ma mieć moc obliczeniową sięgającą 13 petaflopsów. To nazwa jednostki, którą wyrazić można moc superkomputerów.

Budynek Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej / Kuba Kaługa / RMF24

Komputer pozwoli na prowadzenie skomplikowanych obliczeń, a używać go będzie można nie tylko do badań typowo naukowych. Uczelnia chce, by korzystać mogły z niego także firmy. Możliwości supermaszyny mogą przełożyć się na znaczną oszczędność: pieniędzy i czasu.

O tym, dlaczego powstał Kraken i o tym, kto i co będzie mógł na nim obliczać nasz reporter Kuby Kaługa rozmawiał z Piotrem Orzechowskim, kierownikiem Działu Aplikacji i Usług Informatycznych z Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej.

