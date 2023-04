62-latek ukradł 66-latce torbę podczas zakupów na miejskim straganie w Bytowie (woj. pomorskie). Na szczęście zdarzenie zarejestrowała okoliczna kamera.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od starszej kobiety, której świąteczne zakupy zostały skradzione.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie, do kradzieży doszło, gdy 66-latka robiła zakupy na miejskim straganie. W trakcie oglądania produktów na jednym ze stoisk kobieta powiesiła torbę z zakupami na swoim rowerze.

Zdołała zauważyć, że oddala się z nią nieznany mężczyzna - relacjonuje bytowska policja.

66-latka natychmiast wezwała policję.

Okazało się, że zdarzenie zarejestrowała okoliczna kamera. Na nagraniu mundurowi rozpoznali sprawcę kradzieży z wcześniej przeprowadzanych interwencji. Po chwili patrolu zauważyli mężczyznę ze skradzioną torbą. Został on wylegitymowany i przyznał się, że to on dokonał kradzieży - podaje policja.

Odzyskane produkty wróciły do właścicielki, a 62-letni sprawca wkrótce odpowie za kradzież.