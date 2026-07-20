Kradli paliwo i fałszowali dokumenty. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 6 osób, w tym żołnierza

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz, w ubiegłym tygodniu, w prowadzonym pod nadzorem prokuratora 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie śledztwie, żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu zatrzymali pięciu pracowników resortu obrony narodowej i żołnierza z jednostek wojskowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
Śledczy ustalili, że „zatrzymani, działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, dokonywali poświadczenia nieprawdy w dokumentach rozchodu i rozkazach wyjazdu pojazdów służbowych, a następnie przywłaszczyli nie mniej niż 25 tys. zł”.
W trakcie realizacji czynności procesowych zabezpieczono około 1000 litrów benzyny bezołowiowej.
Zarzuty dla zatrzymanych
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy oraz przywłaszczenia mienia.
Wobec trzech podejrzanych pracowników resortu obrony narodowej prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych, a wobec podejrzanego żołnierza dozór przełożonego wojskowego i zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Wobec dwóch podejrzanych pracowników cywilnych resortu nie stosowano środków zapobiegawczych.
Wyjaśnieniem okoliczności i skali przestępczego procederu pod nadzorem 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zajmuje się Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.