RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kradli paliwo i fałszowali dokumenty. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 6 osób, w tym żołnierza

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (16:12)

Sześć osób, w tym żołnierza, zatrzymała Żandarmeria Wojskowa z Elbląga w śledztwie w sprawie kradzieży paliwa. Śledczy ustalili, że poświadczały one nieprawdę w dokumentach i przywłaszczały sobie pieniądze. Zabezpieczono także ok. 1 tys. litrów benzyny – podała w poniedziałek ŻW.

Kradli paliwo i fałszowali dokumenty. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 6 osób, w tym żołnierza
Afera paliwowa w wojsku /Shutterstock
  • W wojsku wykryto proceder związany z nieprawidłowościami przy rozliczaniu paliwa i dokumentacji służbowej.
  • Żandarmeria Wojskowa z Elbląga zatrzymała sześć osób, w tym żołnierza; zabezpieczono ok. 1000 litrów benzyny.
  • Jak doszło do kradzieży i jakie zarzuty usłyszeli podejrzani? Sprawdź szczegóły śledztwa.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz, w ubiegłym tygodniu, w prowadzonym pod nadzorem prokuratora 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie śledztwie, żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu zatrzymali pięciu pracowników resortu obrony narodowej i żołnierza z jednostek wojskowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zobacz wpis na X

Śledczy ustalili, że „zatrzymani, działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, dokonywali poświadczenia nieprawdy w dokumentach rozchodu i rozkazach wyjazdu pojazdów służbowych, a następnie przywłaszczyli nie mniej niż 25 tys. zł”.

W trakcie realizacji czynności procesowych zabezpieczono około 1000 litrów benzyny bezołowiowej.

Zarzuty dla zatrzymanych

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy oraz przywłaszczenia mienia.

Wobec trzech podejrzanych pracowników resortu obrony narodowej prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych, a wobec podejrzanego żołnierza dozór przełożonego wojskowego i zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Wobec dwóch podejrzanych pracowników cywilnych resortu nie stosowano środków zapobiegawczych.

Wyjaśnieniem okoliczności i skali przestępczego procederu pod nadzorem 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zajmuje się Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: kradzież Żandarmeria Wojskowa

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: