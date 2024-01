Do 28 stycznia potrwają konsultacje ws. zmiany nazwy dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe na Orunia Górna - Maćkowy. Wniosek o taką zmianę złożyła Rada Dzielnicy.

/ Urząd Miasta Gdańsk /

Nie chodzi o zmianę całej nazwy, a jedynie jej drugiego członu. Gdańsk Południe jest nazwą urbanistyczną, a sami mieszkańcy częściej używają historycznej nazwy "Maćkowy". W konsultacjach mają zdecydować, którą z nich wolą.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są wyłącznie mieszkańcy dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe. Mogą to zrobić:

poprzez złożenie formularza dotyczącego zmiany nazwy osobiście lub wysyłając go na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8-12 z dopiskiem "Konsultacje - Zmiana nazwy dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe",

przesyłając formularz na adres poczty elektronicznej: konsultacje@gdansk.gda.pl ,

wypełniając ankietę elektroniczną dostępną tutaj. Po wypełnieniu ankiety internetowej, na adres w niej wskazany przyjdzie wiadomość e-mail. Należy otworzyć wiadomość i potwierdzić udział w konsultacjach - kliknąć "Tak, potwierdzam swój głos".

Wyniki konsultacji trafią do Rady Miasta Gdańska, która podejmie ostateczną decyzję co do nazwy dzielnicy.